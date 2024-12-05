Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cửa hàng 01, Chung cư An Sương, Quốc Lộ 1A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đàm phán hợp đồng, tiến tới các thỏa thuận chặt chẽ nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng.
Đóng vai trò là đầu mối liên hệ trong các công việc liên quan giữa công ty và khách hàng.
Xác định cơ hội kinh doanh mới trên thị trường nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
Báo cáo rõ ràng tiến độ các hoạt động tháng/ quý/ năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing.
Có kinh nghiệm sale phần mềm giải pháp CRM.
Có 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trở lên.
Biết giao tiếp tiếng anh cơ bản.
Biết sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo các phần mềm Word, Excel.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục khách hàng
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus Thì Được Hưởng Những Gì
Ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHYT, BHTN
Lương cứng + Hoa hồng +Thưởng hiệu suất
Môi trường năng động, không yêu cầu tác phong trang phục
Tham gia hoạt động vui chơi, sự kiện của công ty
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
