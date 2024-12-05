Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cửa hàng 01, Chung cư An Sương, Quốc Lộ 1A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đàm phán hợp đồng, tiến tới các thỏa thuận chặt chẽ nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng.

Đóng vai trò là đầu mối liên hệ trong các công việc liên quan giữa công ty và khách hàng.

Xác định cơ hội kinh doanh mới trên thị trường nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.

Báo cáo rõ ràng tiến độ các hoạt động tháng/ quý/ năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing.

Có kinh nghiệm sale phần mềm giải pháp CRM.

Có 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trở lên.

Biết giao tiếp tiếng anh cơ bản.

Biết sử dụng máy tính cơ bản, thành thạo các phần mềm Word, Excel.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHYT, BHTN

Lương cứng + Hoa hồng +Thưởng hiệu suất

Môi trường năng động, không yêu cầu tác phong trang phục

Tham gia hoạt động vui chơi, sự kiện của công ty

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ T-Plus

