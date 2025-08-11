Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp theo giáo trình và kế hoạch được giao

Chuẩn bị bài giảng, tài liệu và hoạt động phù hợp với mục tiêu lớp học.

Tổ chức các hoạt động tương tác, khuyến khích học viên thực hành nói – nghe.

Theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học viên, phối hợp với bộ phận chuyên môn để hỗ trợ khi cần.

Đảm bảo giờ giấc, thái độ chuyên nghiệp và chất lượng giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, CELTA, TEFL, IELTS...).

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.

Khả năng phát âm chuẩn, giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Có kỹ năng tổ chức lớp học, tạo động lực và không khí học tập tích cực.

Ưu tiên ứng viên năng động, sáng tạo, thân thiện với học viên.

Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 250.000 – 300.000 VNĐ/buổi (1,5 giờ), thanh toán theo tháng.

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên môn.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Có thể được mời dạy thêm các lớp hoặc ca khác nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV EHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin