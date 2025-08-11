Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi với khách hàng để xác nhận yêu cầu sản phẩm;

Chịu trách nhiệm xây dựng phương án phần cứng sản phẩm của công ty, lựa chọn linh kiện, thiết kế sơ đồ nguyên lý và PCB;

Chịu trách nhiệm kiểm tra, chạy thử phần cứng sản phẩm và phân tích vấn đề;

Phối hợp với đồng nghiệp phụ trách phần mềm nhúng và phần mềm trên máy tính để chạy thử;

Chịu trách nhiệm xuất tài liệu thiết kế phần cứng sản phẩm;

Theo dõi quá trình làm mẫu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng tại hiện trường;

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có từ 2 năm kinh nghiệm thiết kế phần cứng trở lên, có khả năng tự phát triển và chạy thử;

Có kinh nghiệm nhất định về thiết kế phần cứng tương tự, RF, âm thanh;

Thành thạo phần mềm thiết kế PCB;

Nắm rõ quy trình phát triển, kiểm tra và xuất tài liệu phần cứng sản phẩm;

Có khả năng hỗ trợ sau bán hàng, làm việc tại nhà máy, đi công tác để xử lý các vấn đề kỹ thuật của khách hàng; có thể làm thêm giờ, đi công tác, chịu khó, và giỏi giao tiếp với khách hàng;

Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, tinh thần đồng đội tốt. Ưu tiên ứng viên đã từng làm về ICT/fixture/thiết bị đo lường;

Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (một trong hai ngôn ngữ);

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ID Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực

Có cơ hội cho đi công tác nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ

Đầy đủ chế độ đóng BHXH, nghỉ lễ Tết theo luật định

