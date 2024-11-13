Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
- Cần Thơ
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc và kịp thời đáp ứng nhu cầu mua hàng của Khách hàng.
Tìm kiếm Khách hàng mục tiêu và cập nhật thông tin Khách hàng theo form mẫu.
Tiếp cận và chăm sóc Khách hàng mục tiêu.
Tiếp nhận thông tin phát triển sản phẩm mới.
Đàm phán ký kết hợp đồng với Khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing.
Có hiểu biết về quy trình vận hành cơ cấu tổ chức trong nội bộ Doanh nghiệp.
Có hiểu biết về marketing vận dụng trong tổ chức bán hàng
Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất trà, cà phê.
Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các quy trình và phát triển kỹ năng
Được hưởng quyền lợi của người lao động theo quy định
Thưởng hằng năm theo thành tích công việc
Tham gia các khóa học theo đề xuất của Bộ phận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
