Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- Bình Phước
- Lâm Đồng
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Bán hàng và chăm sóc khách hàng
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật (sẽ được đào tạo) nếu cần hỗ trợ
Quản lý công nợ và doanh số khu vực
Phát triển thị trường, mở mới hệ thống đại lý trong khu vực
Làm việc theo sự phân công của cấp trên và báo cáo công việc theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 25- 30 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Sinh học ứng dụng, Kỹ sư hóa sinh và các ngành nghề khác liên quan đến nông nghiệp.
Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Sinh học ứng dụng, Kỹ sư hóa sinh và các ngành nghề khác liên quan đến nông nghiệp.
Có sức khỏe tốt, chịu khó trong công việc, có khả năng giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc nhóm
Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu
CV ghi rõ quá trình học và công tác
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: thỏa thuận (từ 10.000.000đ + phụ cấp + hoa hồng)
Thưởng nóng thường xuyên cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng doanh số cá nhân, phúc lợi sinh nhật và những ngày lễ lớn
Được đào tạo hướng dẫn bài bản miễn phí và có cơ hội thăng tiến trong công việc
Du lịch thường niên mỗi năm
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định
Được xét nâng lương cơ bản hàng năm cho nhân viên hoàn thành tốt công việc.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
