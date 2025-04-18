Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Bình Phước - Lâm Đồng - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Bán hàng và chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật (sẽ được đào tạo) nếu cần hỗ trợ

Quản lý công nợ và doanh số khu vực

Phát triển thị trường, mở mới hệ thống đại lý trong khu vực

Làm việc theo sự phân công của cấp trên và báo cáo công việc theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 25- 30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Sinh học ứng dụng, Kỹ sư hóa sinh và các ngành nghề khác liên quan đến nông nghiệp.

Có sức khỏe tốt, chịu khó trong công việc, có khả năng giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc nhóm

Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu

CV ghi rõ quá trình học và công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: thỏa thuận (từ 10.000.000đ + phụ cấp + hoa hồng)

Thưởng nóng thường xuyên cho nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thưởng tết, lương tháng 13, thưởng doanh số cá nhân, phúc lợi sinh nhật và những ngày lễ lớn

Được đào tạo hướng dẫn bài bản miễn phí và có cơ hội thăng tiến trong công việc

Du lịch thường niên mỗi năm

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định

Được xét nâng lương cơ bản hàng năm cho nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.