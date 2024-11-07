Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 66 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm các đối tác Lữ hành
Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng
Tìm kiếm những khách hang tiềm năng mới.
Đàm phán, thuyết phục các đối tác, khách hàng sử dụng dịch vụ, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản,chuyển cho trưởng phòng kinh doanh xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng.
Lập thủ tục ký kết hợp đồng và lưu hợp đồng.
Giám sát chất lượng dịch vụ, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng .
Thực hiện các chiến lược kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của khách sạn.
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi hết thời hạn hợp đồng.
Đề xuất các chương trình kích cầu kinh doanh, các gói combo dịch vụ.
Đi hội chợ, sales call gặp gỡ các đội tác.
Sẵn sàng làm những công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH ( Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch hoặc Khách sạn, Quản trị kinh doanh).
Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo, tạo lập mối quan hệ tốt.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale TA khách sạn.
Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 2 năm trở lên
Ngoại hình ưa nhìn, trung thực,nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Hỗ trợ 1 buổi cơm ca/ngày làm việc
Thưởng các dịp Lễ trong năm.
Các chế độ nghỉ lễ theo quy định của của Luật lao động.
Được tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ theo văn hóa Tập đoàn FVG
Nghỉ 12 ngày phép/năm;
Tham gia hoạt động Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Nguyễn Văn Thoại

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

