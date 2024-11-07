Tuyển Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 66 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm các đối tác Lữ hành

Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với những khách hàng

Tìm kiếm những khách hang tiềm năng mới.

Đàm phán, thuyết phục các đối tác, khách hàng sử dụng dịch vụ, lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản,chuyển cho trưởng phòng kinh doanh xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng.

Lập thủ tục ký kết hợp đồng và lưu hợp đồng.

Giám sát chất lượng dịch vụ, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp đồng .

Thực hiện các chiến lược kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của khách sạn.

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi hết thời hạn hợp đồng.

Đề xuất các chương trình kích cầu kinh doanh, các gói combo dịch vụ.

Đi hội chợ, sales call gặp gỡ các đội tác.

Sẵn sàng làm những công việc phát sinh khác theo tính chất công việc khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH ( Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch hoặc Khách sạn, Quản trị kinh doanh).

Giao tiếp Tiếng Anh thành thạo, tạo lập mối quan hệ tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale TA khách sạn.

Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương: 2 năm trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, trung thực,nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Hỗ trợ 1 buổi cơm ca/ngày làm việc

Thưởng các dịp Lễ trong năm.

Các chế độ nghỉ lễ theo quy định của của Luật lao động.

Được tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ theo văn hóa Tập đoàn FVG

Nghỉ 12 ngày phép/năm;

Tham gia hoạt động Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL

