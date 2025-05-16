Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống

Thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp cận khách hàng và các hoạt động xúc tiến bán hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và đàm phán giá cả.

Lập báo cáo doanh số, báo cáo thị trường và các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

Quản lý danh sách khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng và theo dõi tiến độ giao dịch.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng, giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng một cách hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm/Đồ uống.

Nắm vững kỹ năng bán hàng, đàm phán và thương lượng.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG

