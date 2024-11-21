Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52/28 Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng đại lí qua Zalo: chào hàng mới, báo giá, lên đơn cho khách hàng

- Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch bán hàng hiệu quả

- Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng mới thường xuyên qua các kênh: Zalo, Facebook, Shopee, Tiktok, Lazada (công ty sẽ hỗ trợ chi phí quảng cáo nếu phù hợp)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

- Báo cáo doanh số bán hàng hàng ngày/tuần/tháng.

- Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty(nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm Kinh doanh, bán hàng.

- Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi.

- Có laptop cá nhân để làm việc.

- Kĩ năng sẽ được trainning, đào tạo bài bản khi nhận việc.

- Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

- Có hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 15.000.000 (lương cứng + phụ cấp + ăn trưa + hoa hồng doanh số).

Có lương tháng 13.

Du lịch hè hằng năm theo chế độ công ty.

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các ngày đặc biệt của công ty đầy đủ.

Được cấp điện thoại, hotline riêng của công ty.

Được đào tạo, hướng dẫn trực tiếp về công việc, nghiệp vụ.

Công việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

