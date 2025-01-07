Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nghe nhìn Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham gia triển lãm tại Châu Âu, Mỹ khi đạt thành tích xuất sắc., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí: Chuyên Viên Kinh Doanh

Làm việc với các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, khách hàng, đối tác để tư vấn giải pháp từ giai đoạn thiết kế.

Thiết lập và mở rộng mạng lưới khách hàng theo định hướng công ty.

Đàm phán, chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau ký kết.

Đảm bảo hoàn thành doanh số được giao.

Nghiên cứu, cập nhật giải pháp và đóng góp ý tưởng phát triển công ty.

Tư vấn, triển khai các giải pháp nhà thông minh và phòng giải trí/rạp chiếu phim tại gia.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

Tuổi từ 24 - 40.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực: Nghe nhìn, âm thanh, phòng giải trí, karaoke gia đình; Nội thất cao cấp

Đam mê phim ảnh, âm nhạc (Hát hay là một lợi thế).

Tiếng Anh giao tiếp (Giỏi tiếng Anh là một lợi thế).

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Nghe nhìn Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nghe nhìn Nam Long

