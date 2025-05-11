Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn, chào bán các sản phẩm;
Duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng....
Tìm kiếm khách hàng mới, lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng;
Phối hợp cùng Phòng Kế Toán chốt và thu hồi công nợ;
Xây dựng các giải pháp, chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm tại thị trường, khu vực được phân công;
Chăm sóc, luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh....
Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, đặc biệt trong ngành hóa mỹ phẩm, hương thơm, nước hoa, tinh dầu và nến thơm hoặc các ngành nghề liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả.
Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh bán hàng B2B, telesales...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10-15 triệu/tháng + hoa hồng doanh số dựa trên kết quả kinh doanh.
Lương cơ bản:
Môi trường làm việc năng động: Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc năng động:
Các chế độ phúc lợi khác: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm, du lịch hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 289/6A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

