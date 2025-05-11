Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn, chào bán các sản phẩm;

Duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng....

Tìm kiếm khách hàng mới, lên lịch gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với khách hàng;

Phối hợp cùng Phòng Kế Toán chốt và thu hồi công nợ;

Xây dựng các giải pháp, chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm tại thị trường, khu vực được phân công;

Chăm sóc, luôn lắng nghe, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh....

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, đặc biệt trong ngành hóa mỹ phẩm, hương thơm, nước hoa, tinh dầu và nến thơm hoặc các ngành nghề liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả.

Nhanh nhẹn, không ngại việc khó, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh bán hàng B2B, telesales...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10-15 triệu/tháng + hoa hồng doanh số dựa trên kết quả kinh doanh.

Môi trường làm việc năng động: Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc

Các chế độ phúc lợi khác: BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG LTP

