Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Trà Vinh:
- Trà Vinh
- Hồ Chí Minh
- Tiền Giang
Mô Tả Công Việc
Triển khai bán hàng, dịch vụ theo kế hoạch đã được duyệt
Đàm phán và hoàn thành các thủ tục hợp đồng bán hàng
Thực hiện hợp đồng bán hàng theo quy định
Theo dõi, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các hợp đồng
Xử lý các sự cố liên quan đến bán hàng trước hợp đồng
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty (trước hợp đồng)
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Ưu tiên có kiến thức cơ bản về lĩnh vực bán hàng
Phải sử dụg tốt Internet và các nền tảng mạng xã hội
Ưu tiên biết Tin học văn phòng
Kỹ năng Bán hàng; Giao tiếp; Tư vấn; Chăm sóc khách hàng; Làm việc nhóm
Nhiệt huyết, năng nổ, trung thực, chỉn chu, có tinh thần trách nhiệm cao
Quyền Lợi
Lương, thưởng cạnh tranh
Hoa hồng bán hàng
BHXH, BHTN, BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
