Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: - Trà Vinh - Hồ Chí Minh - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bán hàng, dịch vụ theo kế hoạch đã được duyệt

Đàm phán và hoàn thành các thủ tục hợp đồng bán hàng

Thực hiện hợp đồng bán hàng theo quy định

Theo dõi, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ các hợp đồng

Xử lý các sự cố liên quan đến bán hàng trước hợp đồng

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty (trước hợp đồng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

Ưu tiên có kiến thức cơ bản về lĩnh vực bán hàng

Phải sử dụg tốt Internet và các nền tảng mạng xã hội

Ưu tiên biết Tin học văn phòng

Kỹ năng Bán hàng; Giao tiếp; Tư vấn; Chăm sóc khách hàng; Làm việc nhóm

Nhiệt huyết, năng nổ, trung thực, chỉn chu, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh

Hoa hồng bán hàng

BHXH, BHTN, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.