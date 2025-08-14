Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 432 Đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế Khuôn, Jig, Gá, Máy móc Tự động hóa... Nghiên cứu các công nghệ áp dụng cho việc nghiên cứu và sản xuất hàng hoạt các sản phẩm dây dẫn điện ứng dụng trong ô tô và xe máy.

Nghiên cứu vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất như máy cắt dập, máy hàn, máy kiểm tra thông mạch, máy kiểm tra điện áp cao, máy kiểm tra điện trở, máy kiểm tra dò khí…

Xây dựng bộ chỉ tiêu kỹ thuật và test tính năng chi tiết của sản phẩm.

Nghiên cứu bản vẽ sản phẩm hiểu quy trình sản xuất để thiết kế tool jig phù hợp cho sản xuất đạt hiệu quả cao như jig lắp ráp, jig thông mạch và các jig test chức năng khác.

Lập kế hoạch thực hiện dự án và điều phối các bên liên quan, hoàn thành các công việc của dự án qua từng giai đoạn phát triển sản phẩm.

Lập danh sách vật tư, BOM, các quy trình lắp ráp cho các bộ Tool Jig.

Giải quyết các vấn đề hàng ngày theo quy trình có sẵn hoặc theo hướng dẫn, báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy/ Cơ điện tử/ Điện điện tử... và các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Điện tử/ Điện Gia Dụng/ Máy móc cơ khí/ Dây chuyền tự động hóa...

Thành thạo các Phần mềm AutoCad, NX, Solidworks...

Có kinh nghiệm hoặc hiểu về khuôn mẫu (Khuôn nhựa hoặc đột dập);

Sử dụng tốt tin học văn phòng MS Office.

Chủ động, sáng tạo, năng động, hoạt bát

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

Tư duy Hướng tới Khách hàng, Đổi mới sáng tạo & Cam kết vượt trội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Lương thưởng tháng 13 cuối năm.

Trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

Cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV

