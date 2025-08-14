Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Lô A2, Khu 2, TTTM Rạch Sỏi, Phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện thủ tục nhập xuất hàng hóa
Theo dõi tình trạng tồn kho
Thực hiện thủ tục đặt hàng và mua hàng
Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên Chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Kế toán, Logistics
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý kho, nhanh nhạy trong việc mua hàng
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản trị, quản lý kho bãi.
Cẩn thận, trung thực và tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...
Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, ốm đau...
Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.
Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
