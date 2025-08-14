Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Lô A2, Khu 2, TTTM Rạch Sỏi, Phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện thủ tục nhập xuất hàng hóa

Theo dõi tình trạng tồn kho

Thực hiện thủ tục đặt hàng và mua hàng

Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên Chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Kế toán, Logistics

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý kho, nhanh nhạy trong việc mua hàng

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm quản trị, quản lý kho bãi.

Cẩn thận, trung thực và tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, ốm đau...

Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

Vé xem phim miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

