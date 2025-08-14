Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC
Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Foresa 4, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Chăm sóc và duy trì tốt quan hệ với khách hàng cũ.
Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới, mở rộng tệp khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng.
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty (tham gia sự kiện, marketing, truyền thông...)
Quản lý và báo cáo công việc.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn làm trong ngành nhựa, chất độn Taical, bán hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa
Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính từ 8h30-17h30 (linh hoạt), T2-T6 (nghỉ 2 Thứ 7 + Chủ nhật, làm 2 thứ 7)
Hỗ trợ cơm trưa
Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc
Thu nhập từ 15-40tr/tháng theo năng lực
Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm, Lương tháng 13 =1->3 tháng lương, thưởng hiệu quả công việc
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Quy chế hoạt động của Công ty và Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
