Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Foresa 4, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Chăm sóc và duy trì tốt quan hệ với khách hàng cũ.

Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới, mở rộng tệp khách hàng.

Đàm phán, ký kết hợp đồng.

Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty (tham gia sự kiện, marketing, truyền thông...)

Quản lý và báo cáo công việc.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn làm trong ngành nhựa, chất độn Taical, bán hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa

Ưu tiên bằng lái xe B2

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng tổ chức công việc, làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Trình độ Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ 8h30-17h30 (linh hoạt), T2-T6 (nghỉ 2 Thứ 7 + Chủ nhật, làm 2 thứ 7)

Hỗ trợ cơm trưa

Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc

Thu nhập từ 15-40tr/tháng theo năng lực

Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm, Lương tháng 13 =1->3 tháng lương, thưởng hiệu quả công việc

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Quy chế hoạt động của Công ty và Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

