Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Foresa 4, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Chăm sóc và duy trì tốt quan hệ với khách hàng cũ.
Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới, mở rộng tệp khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng.
Giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty (tham gia sự kiện, marketing, truyền thông...)
Quản lý và báo cáo công việc.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn làm trong ngành nhựa, chất độn Taical, bán hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa
Ưu tiên bằng lái xe B2
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng tổ chức công việc, làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề linh hoạt.
Trình độ Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ 8h30-17h30 (linh hoạt), T2-T6 (nghỉ 2 Thứ 7 + Chủ nhật, làm 2 thứ 7)
Hỗ trợ cơm trưa
Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc
Thu nhập từ 15-40tr/tháng theo năng lực
Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm, Lương tháng 13 =1->3 tháng lương, thưởng hiệu quả công việc
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Quy chế hoạt động của Công ty và Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LK14, Đường Foresa 4, KĐT Hateco Green City, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

