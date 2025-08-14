Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Young Woo Vina II làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô G4 - J3, Đường số 12, KCN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Theo dõi đơn hàng

Làm việc với các nhân viên người Việt của công ty khách hàng

Chăm sóc khách hàng đã và đang làm việc với công ty mà mình đang phụ trách

Trao đổi và lên kế hoạch giao hàng đúng đủ cho khách hàng

theo dõi công nợ đối với khách hàng mình phụ trách

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm sale, chăm sóc khách hàng

Nắm cơ bản quy trình bán hàng mà nhân viên Sale cần có

Nếu có kinh nghiệm làm sale trong ngành may mặc là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội ngay khi ký hợp đồng

Thử việc 1 hoặc 2 tháng tùy vào năng lực làm việc và nắm bắt công việc

Lương tháng 13, tăng lương hàng năm

Môi trường học hỏi tốt tích lũy kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II

