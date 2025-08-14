Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Young Woo Vina II làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II
Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô G4
- J3, Đường số 12, KCN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
Theo dõi đơn hàng
Làm việc với các nhân viên người Việt của công ty khách hàng
Chăm sóc khách hàng đã và đang làm việc với công ty mà mình đang phụ trách
Trao đổi và lên kế hoạch giao hàng đúng đủ cho khách hàng
theo dõi công nợ đối với khách hàng mình phụ trách
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm sale, chăm sóc khách hàng
Nắm cơ bản quy trình bán hàng mà nhân viên Sale cần có
Nếu có kinh nghiệm làm sale trong ngành may mặc là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm sale, chăm sóc khách hàng
Nắm cơ bản quy trình bán hàng mà nhân viên Sale cần có
Nếu có kinh nghiệm làm sale trong ngành may mặc là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội ngay khi ký hợp đồng
Thử việc 1 hoặc 2 tháng tùy vào năng lực làm việc và nắm bắt công việc
Lương tháng 13, tăng lương hàng năm
Môi trường học hỏi tốt tích lũy kinh nghiệm
Thử việc 1 hoặc 2 tháng tùy vào năng lực làm việc và nắm bắt công việc
Lương tháng 13, tăng lương hàng năm
Môi trường học hỏi tốt tích lũy kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Young Woo Vina II
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI