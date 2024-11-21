Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đ.Luỹ Bán Bích, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Bệnh viện được phân công
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bố.
Duy trì quan hệ, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu và báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Vật tư Y tế tiêu hao
Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LƯƠNG CỨNG 10 - 12tr , CÓ THỂ THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC LÀM VIỆC, thưởng theo quý.
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, sáng thứ 7.
Được Tham gia BHXH; BHYT...
Tham gia du lịch nghỉ dưỡng theo định kỳ hàng năm của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
