Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đ.Luỹ Bán Bích, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Bệnh viện được phân công
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bố.
Duy trì quan hệ, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu và báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Vật tư Y tế tiêu hao
Kỹ năng giao tiếp - đàm phán
Có sức khỏe

Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LƯƠNG CỨNG 10 - 12tr , CÓ THỂ THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC LÀM VIỆC, thưởng theo quý.
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, sáng thứ 7.
Được Tham gia BHXH; BHYT...
Tham gia du lịch nghỉ dưỡng theo định kỳ hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LK5-19, Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

