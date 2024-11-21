Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đ.Luỹ Bán Bích, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các Bệnh viện được phân công

Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bố.

Duy trì quan hệ, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng

Hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu và báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Vật tư Y tế tiêu hao

Kỹ năng giao tiếp - đàm phán

Có sức khỏe

Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LƯƠNG CỨNG 10 - 12tr , CÓ THỂ THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC LÀM VIỆC, thưởng theo quý.

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6, sáng thứ 7.

Được Tham gia BHXH; BHYT...

Tham gia du lịch nghỉ dưỡng theo định kỳ hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin