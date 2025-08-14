Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Tester Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Tester Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2, ngách 53/8 Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích các yêu cầu dự án, tạo danh sách câu hỏi để làm rõ các yêu cầu
Tạo và chạy thử các Trường hợp kiểm thử (test case)
Có thể viết testcase ở mức cơ bản -
Viết lỗi cơ bản
Test API, Data base
Sử dụng một số công cụ test và phương pháp test cơ bản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc các bạn trẻ định hướng làm công việc kiểm thử có học chuyên ngành về Công nghệ thông tin
Đã được đào tạo các khóa Tester cơ bản
Có thời gian làm việc full time, ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay.
Bắt buộc có máy tính cá nhân
Sinh viên năm 4 hoặc năm 5 chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các bạn trẻ định hướng làm công việc Kiểm thử
Năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng học cái mới
Có trách nhiệm cao trong công việc
Đã được đào tạo các khóa Tester cơ bản
Có thời gian làm việc full time, ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay.
Bắt buộc có máy tính cá nhân
Sinh viên năm 4 hoặc năm 5 chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các bạn trẻ định hướng làm công việc Kiểm thử
Năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng học cái mới
Có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Tester Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia vào dự án thực tế
- Được đào tạo thêm chuyên môn
- Có lương thực tập sinh
- Trong quá trình thực tập nếu kinh nghiệm và kỹ năng tốt có thể đi làm ngay
- Được đào tạo thêm chuyên môn
- Có lương thực tập sinh
- Trong quá trình thực tập nếu kinh nghiệm và kỹ năng tốt có thể đi làm ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tester Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
