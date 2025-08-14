Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Tester Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, ngách 53/8 Quang Tiến, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích các yêu cầu dự án, tạo danh sách câu hỏi để làm rõ các yêu cầu

Tạo và chạy thử các Trường hợp kiểm thử (test case)

Có thể viết testcase ở mức cơ bản -

Viết lỗi cơ bản

Test API, Data base

Sử dụng một số công cụ test và phương pháp test cơ bản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc các bạn trẻ định hướng làm công việc kiểm thử có học chuyên ngành về Công nghệ thông tin

Đã được đào tạo các khóa Tester cơ bản

Có thời gian làm việc full time, ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay.

Bắt buộc có máy tính cá nhân

Sinh viên năm 4 hoặc năm 5 chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các bạn trẻ định hướng làm công việc Kiểm thử

Năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng học cái mới

Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tester Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia vào dự án thực tế

- Được đào tạo thêm chuyên môn

- Có lương thực tập sinh

- Trong quá trình thực tập nếu kinh nghiệm và kỹ năng tốt có thể đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tester Việt

