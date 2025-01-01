Tất cả địa điểm
Tổng 42 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế"
Lọc nâng cao
Công việc Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế

-

Có 42 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Meditek Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DETEC DENTAL LAB
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty CP đầu tư thiết bị y tế An Việt
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm H&A Group
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
H&A Group
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Y Tế Ngọc Minh
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư phát triển trang thiết bị y tế
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Cần Thơ Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển y tế Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VIỆT
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN ANH
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Hạn nộp: 05/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VG BIOMED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH BKS DIAGNOSTICS
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật tư y tế Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

