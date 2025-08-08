Tuyển Trình dược viên Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 15 Triệu

Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhiệm vụ / Job summary:
• Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số đề ra
Ensuring the achievement of sales targets
• Giới thiệu sản phẩm đến các kênh khách hàng phụ trách; đảm bảo độ phủ sản phẩm
Promoting in-charged products to the channels customers; ensuring product coverage
• Tuân thủ chính xác lịch làm việc với khách hàng đã được duyệt bởi quản lý
Following work plan strictly
• Duy trì, phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại; tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng
Maintaining and developing relationships with current customers, finding and widening potential customers
• Theo dõi thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để kịp thời báo cáo cho quản lý trực tiếp
Monitoring market information, competitors to promptly report to the dicrect manager
• Lập báo cáo công việc theo định kỳ
Doing reports in time
• Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công của quản lý
Perform other relevant tasks as assigned by immediate manager

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Graduated from University/College of Medicine/ Pharmacy
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan.
At least 01 year experience in related work
• Có kiến thức và hiểu biết tốt về sản phẩm, thị trường
Knowledge and understanding products, market situation
• Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng / Communication and customer care skills
• Năng động, nhiệt tình / Active, enthusiastic
• Chịu áp lực công việc / Work under the pressure
• Giải quyết vấn đề / Solve problem

Tại Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi / Benefit:
- Được tham gia BHXH full lương khi ký HĐLĐ chính thức
Full-salary social insurance participation upon signing an official labor contract
- Được cấp thẻ chăm sóc sức khỏe & tai nạn, khi là nhân viên chính thức của công ty
Access to a health and accident care card as an official employee
- Được xem xét tăng lương hàng năm hoặc ngay khi thăng chức
Consideration for annual salary increases or immediate raise upon promotion
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Salary based on individual capability and experience
- Thưởng quý mỗi 2 tháng khi đạt doanh số và thưởng hàng năm
Bi-monthly performance bonuses upon meeting sales targets, and annual bonuses
- Du lịch trong và ngoài nước
Domestic and international travel opportunities
- 14 ngày phép năm và 5 ngày nghỉ bệnh không cần giấy Bác sỹ
14 days of annual leave and 5 sick days without requiring a doctor’s note

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

