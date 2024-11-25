Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Nhà máy logistics - KCN Đông Mai, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà khu vực nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm: hệ thống điện, đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, pccc,...

- Bảo trì, sửa chữa hệ thống kỹ thuật

- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật

- Phối hợp và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn.

- Check list hệ thống kỹ thuật vào đầu ca; ghi chép các dữ kiện đầy đủ vào sổ giao ca, sổ nhật ký

- Báo cáo hàng ngày về công tác kỹ thuật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Kỹ sư trưởng/Giám đốc BQL.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, xây dựng, ...)

- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc làm các công việc kỹ thuật liên quan như điện, điện lạnh,...

- Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi.

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)

- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...

- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định

- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

