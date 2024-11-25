Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Nhà máy logistics

- KCN Đông Mai, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà khu vực nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm: hệ thống điện, đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, pccc,...
- Bảo trì, sửa chữa hệ thống kỹ thuật
- Định kỳ bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật
- Phối hợp và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn.
- Check list hệ thống kỹ thuật vào đầu ca; ghi chép các dữ kiện đầy đủ vào sổ giao ca, sổ nhật ký
- Báo cáo hàng ngày về công tác kỹ thuật theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Kỹ sư trưởng/Giám đốc BQL.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, xây dựng, ...)
- Có từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc làm các công việc kỹ thuật liên quan như điện, điện lạnh,...
- Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc
- Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Lương tháng 13 (Theo quy chế thưởng)
- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...
- Ngày nghỉ phép năm và nghỉ khác theo quy định
- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 09, tòa nhà Coalimex, 33 Tràng Thi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

