Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Tòa APEC Hải Tân, ngã tư Lê Thanh Nghị, tp Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Bảo dưỡng các các khu vực kỹ thuật, phòng máy, vị trí này bảo dưỡng, sửa chữa bằng cách thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau liên quan đến các ngành nghề bao gồm: Nghề nề, nước, điện, sơn, cơ khí, ... các hệ thống khác và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn để đảm bảo hoạt động các hệ thống an toàn và thích hợp.

Kiểm tra phòng ngừa rủi ro hệ thống, không gian công cộng và sửa chữa các hỏng hóc liên quan đến các hệ thống, hạ tầng kỹ thuật

Sửa chữa, hoặc thay thế các hạng mục như đèn chiếu sáng, gạch đá lát nền, công tơ điện, đồng hồ, biển chỉ dẫn.... hoặc các mục khác.

Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống trong khu thương mại.

Ghi chép sổ sách các công việc đã làm, ghi nhật ký bảo dưỡng, điền vào các biểu mẩu bảo dưỡng và đưa ra các nguy cơ có thể xảy với hệ thống.

Bảo dưỡng, vận hành, kiểm kê vật tư cần thiết để thực hiện chức năng công việc.

Bàn giao lại chi tiết các công việc trong ca trực chưa hoàn thành cho các ca tiếp theo.

Do tính chất của công ty, vị trí này có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác và các dự án đặc biệt theo phân công của giám sát nhà thầu thi công, bảo trì, bảo dưỡng hay các nhà thầu sửa chữa trong căn hộ.

Hỗ trợ và tham gia mọi công việc chung với mục tiêu phục vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu.

Kinh nghiệm: Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Bằng cấp: Kỹ thuật điện dân dụng, Tự động hóa hoặc tương đương.

Hiểu biết các quy trình vận hành tòa nhà và các thiết bị đi kèm (hệ thống điện, nước, an ninh...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi dành cho bạn:

- Cơ chế lương & phúc lợi hấp dẫn để bạn có thể gắn bó lâu dài;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn sau 1 - 2 năm gắn bó;

- Được tham gia các khóa huấn luyện, training dành riêng cho lĩnh vực vận hành tòa nhà;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.