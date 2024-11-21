Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
- Đà Nẵng: Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Thỏa thuận
Đọc hiểu bản vẽ
Biết bóc tác khối lượng thi công cần thiết
Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường
Chỉ đạo tổ đội, công nhân trực tiếp thi công các hạng mục MEP ( Điện, nước, lắp đặt thiết bị,...)
Khéo léo giải quyết các tình huống xảy ra trên công trình theo hướng tích cực, hài hòa nhất.
Tham gia các công tác nghiệm thu hạng mục thi công, vật tư vật liệu đầu vào.
Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công, chất lượng thi công
Thực hiện báo cáo hằng ngày
Các công việc khác theo điều động, chỉ đạo của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên thi công: Hệ thống chiếu sáng, trạm bơm, hệ thống tưới
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm..
- Được tham quan, du lịch hằng năm
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI