Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu bản vẽ

Biết bóc tác khối lượng thi công cần thiết

Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường

Chỉ đạo tổ đội, công nhân trực tiếp thi công các hạng mục MEP ( Điện, nước, lắp đặt thiết bị,...)

Khéo léo giải quyết các tình huống xảy ra trên công trình theo hướng tích cực, hài hòa nhất.

Tham gia các công tác nghiệm thu hạng mục thi công, vật tư vật liệu đầu vào.

Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công, chất lượng thi công

Thực hiện báo cáo hằng ngày

Các công việc khác theo điều động, chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chuyên ngành liên quan.

Chuyên thi công: Hệ thống chiếu sáng, trạm bơm, hệ thống tưới

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết...

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

- Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm..

- Được tham quan, du lịch hằng năm

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển

