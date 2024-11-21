Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu bản vẽ
Biết bóc tác khối lượng thi công cần thiết
Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường
Chỉ đạo tổ đội, công nhân trực tiếp thi công các hạng mục MEP ( Điện, nước, lắp đặt thiết bị,...)
Khéo léo giải quyết các tình huống xảy ra trên công trình theo hướng tích cực, hài hòa nhất.
Tham gia các công tác nghiệm thu hạng mục thi công, vật tư vật liệu đầu vào.
Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công, chất lượng thi công
Thực hiện báo cáo hằng ngày
Các công việc khác theo điều động, chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chuyên ngành liên quan.
Chuyên thi công: Hệ thống chiếu sáng, trạm bơm, hệ thống tưới
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết...
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm..
- Được tham quan, du lịch hằng năm
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 50 Khu B2-110, Khu đô thị ven sông Hòa Quý- Đồng Nò, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job254597
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng làm việc tại Ninh Bình thu nhập 38 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng
Hạn nộp: 29/01/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 38 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 26/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Hạn nộp: 19/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KẾT NỐI VÀ ĐẦU TƯ M.I.U
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUANG CẢNH XANH
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng làm việc tại Ninh Bình thu nhập 38 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Trường Hải Đà Nẵng
Hạn nộp: 29/01/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 38 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 26/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 10.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Hạn nộp: 19/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất