Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện, máy phát hàn,máy nén khí, tủ bảng điện.

- Lắp ráp tủ ATS, tủ chuyển nguồn, các loại tủ bảng điện.

- Cụ thể công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam giới từ 22-30 tuổi.

- Được đào tạo bài bản các chuyên ngành về điện, điện tử, cơ khí.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Đam mê kỹ thuật, chăm chỉ, chịu khó.

- Làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

- Sẵn sàng đi công tác ngắn ngày.

-Thời gian thử việc 3 tháng

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

- Được bổ túc kỹ thuật chuyên sâu bởi các nhà sản xuất nước ngoài.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Lương thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Tân Kỷ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin