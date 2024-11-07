Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH TMDV kỹ thuật số TKS làm việc tại Nam Định thu nhập 6 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty TNHH TMDV kỹ thuật số TKS
Mức lương
6 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Km4+700 Quốc lộ 21a
- phường Hưng lộc
- tp Nam định, TP Nam Định
Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 6 - 18 Triệu
- Tư vẫn hỗ trợ khách hàng sửa chữa máy in kỹ thuật số và các loại máy móc phục vụ nghành in ấn may mặc.
- Hỗ trợ các phòng ban và bộ phận khác khi có yêu cầu.
- Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng máy tính
- Biết sơ qua về kỹ thuật điện tử là một lợi thế
- Nhanh nhẹn , thật thà , xác định gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH TMDV kỹ thuật số TKS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cao, ổn định nhất khu vực nam định
- Làm việc theo giờ hành chính
- Được nghỉ 3 chủ nhật
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
- Thưởng chuyên cần, thưởng hỗ trợ tích cực, thưởng lễ tết đầy đủ
- Được hưởng các chế độ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV kỹ thuật số TKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
