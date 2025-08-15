Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Skydoor VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Skydoor VN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai bản vẽ tổng thể, gia công, thi công kết cấu thép
Bóc tách vật tư sản xuất, thi công, Cập nhật bản vẽ thi công.
Vẽ lại bản vẽ kỹ thuật từ bản vẽ PDF nhận từ khách hàng.
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Giải quyết các công việc nội bộ khác do công ty giao.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ nữ
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm thiết kế từ 1-2 năm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo hoặc xây dựng
Biết sử dụng phần mềm autocad
Tại Công ty TNHH Skydoor VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-15 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Hỗ trợ công tác phí, điện thoại, ăn trưa
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tế
12 ngày nghỉ phép trong năm
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch nghỉ mát, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Skydoor VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
