Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Skydoor VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Triển khai bản vẽ tổng thể, gia công, thi công kết cấu thép

Bóc tách vật tư sản xuất, thi công, Cập nhật bản vẽ thi công.

Vẽ lại bản vẽ kỹ thuật từ bản vẽ PDF nhận từ khách hàng.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Giải quyết các công việc nội bộ khác do công ty giao.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/ nữ

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm thiết kế từ 1-2 năm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo hoặc xây dựng

Biết sử dụng phần mềm autocad

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập 10-15 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Hỗ trợ công tác phí, điện thoại, ăn trưa

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam.

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tế

12 ngày nghỉ phép trong năm

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch nghỉ mát, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển

