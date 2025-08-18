Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xuân Lộc, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giám sát thi công tại công trường:

Giám sát thi công: Giám sát chặt chẽ các hạng mục công việc tại công trường, đảm bảo thi công đúng theo bản vẽ thiết kế, quy trình, và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Quản lý chất lượng: Kiểm tra và nghiệm thu vật tư, thiết bị đầu vào. Giám sát các quy trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình đạt yêu cầu.

An toàn lao động: Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại công trường.

Lập kế hoạch và hồ sơ kỹ thuật:

Bóc tách khối lượng và dự toán: Thực hiện bóc tách khối lượng vật tư, lập dự toán chi phí cho các hạng mục công trình.

Lập bản vẽ: Sử dụng phần mềm AutoCAD để lập và chỉnh sửa các bản vẽ thi công.

Hồ sơ dự án: Hỗ trợ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ nghiệm thu, và hồ sơ thanh quyết toán theo từng giai đoạn của dự án.

Báo cáo: Lập báo cáo tiến độ, báo cáo chất lượng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp và xử lý kỹ thuật

Xử lý sự cố: Phát hiện và đề xuất phương án xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

Phối hợp: Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (nhân viên hiện trường, chủ đầu tư, tư vấn giám sát) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Cập nhật thông tin: Cập nhật các thông tin kỹ thuật mới, các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến ngành điện để áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành xây dựng, điện hoặc các ngành khác liên quan..

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, điện ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công trình điện lực, trạm biến áp hoặc các đường dây truyền tải điện.

Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành điện.

Đọc hiểu bản vẽ và bóc tách tiên lương, để nghị cấp vật tư.

Kỹ năng: Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD và tin học văn phòng.

Sẵn sàng đi công tác và làm việc tại công trình, dự án của Công ty ở Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG

