Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MẸ VÀ CON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Hoa Mai, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mục tiêu công việc: Thực hiện lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật các máy sampling tự động và thiết bị liên quan, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nắm vững thông tin kỹ thuật các model máy của công ty.

Lắp đặt, di chuyển, thay đổi quy cách load hàng tại các điểm theo yêu cầu.

Kiểm tra, xử lý sự cố đường điện, nguồn điện, đảm bảo máy hoạt động liên tục và an toàn.

Lập và triển khai kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Đào tạo nhân sự tại điểm đặt về cách fill hàng hóa, xử lý lỗi đơn giản.

Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ vận hành và bảo quản thiết bị cho khách hàng.

Ghi nhận, phân tích lỗi kỹ thuật, đề xuất giải pháp cải tiến.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong giai đoạn triển khai, nghiệm thu dự án.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu, ưu tiên có kinh nghiệm về điện, cơ khí, hoặc bảo trì thiết bị.

Kỹ năng:

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ mạch điện cơ bản là lợi thế.

Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + KPI + Thưởng theo doanh số.

Tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ quy mô lớn với các tập đoàn hàng đầu và các chuỗi bán lẽ như AEON, Co.opmart, MM MEGA..)

Môi trường năng động, đề cao sáng tạo và tốc độ.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội lên vị trí Director.

Được training và hỗ trợ bởi team CTO, CEO và các chuyên gia

