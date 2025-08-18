Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích và đánh giá các sản phẩm công nghệ thuộc mảng IBS ( trạm phát sóng di động trong các tòa nhà cao tầng)

- Đo logfile khảo sát phát sóng, nghiệm thu, bảo dưỡng, tối ưu trạm

- Xử lý nhiễu, KPI kém các trạm

- Xử lý phản ánh khách hàng với các chủ đầu tư, các nhà mạng

- Xử lý các bản vẽ thiết kế, chốt diện tích các nhà mạng

- Xử lý hồ sơ kỹ thuật bảo dưỡng, nghiệm thu các nhà mạng

- Thiết kế, làm hồ sơ thầu, hồ sơ nghiệm thu bảo dưỡng các nhà mạng

- Sử dụng đo kiểm các phần mềm chuyên dụng máy Site Master, Bird, Tems

- Sử dụng được các phần mềm mô phỏng iBwave, Autocad

-Thiết kế các dự án, bóc tách khối lượng các dự án…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện tử viễn thông, CNTT, Công Nghệ Viễn Thông

- Trên 1 năm kinh nghiệm

- Có chuyên môn am hiểu hệ thống viễn thông, điện tử

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích nhu cầu, sản phẩm công nghệ, tin học văn phòng,…

- Năng động, sáng tạo và nhạy bén với các sản phẩm công nghệ

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương hàng năm

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm (trong nước + nước ngoài theo thành tích làm việc)

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế

