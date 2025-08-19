Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Âu Cơ, phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lắp đặt và bàn giao máy chuỗi chế biến nông sản/ hải sản cho khách hàng tại địa điểm của khách.

Phối hợp thực hiện kế hoạch bảo dưỡng máy theo lịch trình tại địa điểm khách hàng.

Khắc phục các sự cố về máy nếu phát sinh dưới sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật nhà máy.

Phân tích các nguyên nhân đưa ra cách sửa lỗi máy thiết bị, sản phẩm và báo cáo đối sách

Đề xuất cải tiến thiết kế, chế tạo máy và kỹ thuật sản xuất nâng cao hiệu quả.

Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng các giải pháp kỹ thuật chế biến, công nghệ máy móc thiết bị.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-40

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/ Trung cấp nghề ngành điện lạnh/ điện công nghiệp, tự động hóa, cơ khí chế tạo.

Chuyên ngành cơ khí chế tạo hoặc chuyên môn đặc thù riêng.

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm làm về mảng máy chế biến nông sản và các máy bảo quản lạnh (là lợi thế)

Có khả năng giao tiếp khách hàng

Sẵn sàng đi công tác, lắp ráp và bảo dưỡng máy tại các tỉnh.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 10 - 12triệu + các phụ cấp;

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

• Được đào tạo phát triển chuyên môn và kỹ năng trong nghề.

• Được hưởng các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, công tác, quà các dịp Lễ Tết trong năm.

• Du lịch nghỉ mát, team building hàng năm.

• Thời gian làm việc: 8h-17h (Từ thứ 2- thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen

