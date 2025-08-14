Tuyển Nhân viên kỹ thuật VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: No

- 5.04, Khu tái định cư Thạch Bàn, Phường Long Biên, Long Biên, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện sửa chữa các dòng máy 1 kim, vắt sổ, khuy nút bọ…
Thực hiện công việc bảo hành sau bán hàng.
Hỗ trợ tham dự các sự kiện, hội thảo bán hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm, thành thạo sửa các dòng máy 1 kim, vắt sổ, khuy nút bọ, lập trình
Giao tiếp tốt, quản lý căng thẳng, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao, làm việc theo sự sắp xếp của cấp trên.
Sẵn sàng thích nghi với việc đi công tác thường xuyên.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép , lương tháng 13, lương thưởng hàng năm
Xét tăng lương hàng năm
Trợ cấp chi phí máy tính, điện thoại
Được hỗ trợ công tác phí, có cơ hội đi nhiều nơi trên đất Việt.
Tặng xe máy, xe ô tô khi đạt cấp bậc theo yêu cầu, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Quỹ hiếu thảo cho ba mẹ, quà tặng vào các dịp lễ tết
Teambuilidng mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JACK TECHNOLOGY CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, Lô E4, đường DD5 (thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư An Sương), Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

