Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC (MPC GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139/9 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tiếp nhận thông báo hư hỏng thiết bị từ các bộ phận, có mặt kịp thời đề xử lý sự cố nhanh chóng.

- Lắp đặt máy móc, trang thiết bị văn phòng: điện thoại, máy lạnh, đèn,…

- Hướng dẫn sử dụng, đề ra các biện pháp ngăn ngừa hư hỏng cho các loại máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực mình quản lý hoặc bộ phận liên quan.

- Định kỳ kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, điện lạnh, thang máy, PCCC, thiết bị nội thất tòa nhà và hệ thống nước (cấp nước, thoát nước) của công ty, nếu có trục trặc phải kịp thời khắc phục, báo cáo quản lý trực tiếp và thông báo sửa chữa cho nhà thầu/ dịch vụ cung cấp (nếu có) để nhanh chóng cử nhân viên đến khắc phục.

- Hướng dẫn nhân viên bảo vệ xử lý các trường hợp cấp thiết về an toàn điện, PCCC để biết cách phản ứng nhanh khi có nguy cơ xảy ra.

- Kiểm tra/ nghiệm thu bàn giao từ nhà cung cấp/nhà thầu khi công ty có thay mới, sửa chữa các thiết bị dụng cụ, phương tiện liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

- Lập và theo dõi hồ sơ an toàn đối với những máy móc, thiết bị có yêu cầu về điều kiện an toàn sử dụng và hồ sơ PCCC.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc, Trưởng bộ phận về việc trang bị và sử dụng các phương tiện, thiết bị điện, nước, PCCC,…

- Cập nhật báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ về công việc cho Ban Giám đốc theo quy định.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng BP, TP.HCNS và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản về phẩm chất.

- Năng động, nhanh nhẹn;

- Có niềm đam mê, khám phá trong lĩnh vực kĩ thuật điện;

- Có đức tính kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ.

Yêu cầu cơ bản về năng lực.

- Khả năng tự tìm hiểu, giải quyết bài toán về kĩ thuật;

- Tư duy sáng tạo trong tư vấn, thiết kế.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên nghiệp trong nghiên cứu và thiết kế.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC (MPC GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12tr - 14tr/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Luật lao động (BHXH,BHYT, nghỉ lễ,Tết..)

- Tiền thưởng cuối năm: lương tháng 13 và khoản thưởng khác theo lợi nhuận của Công ty và theo bảng đánh giá KPI của nhân viên.

- Được 12 ngày phép/năm.

- Xét tăng lương, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MPC (MPC GROUP)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin