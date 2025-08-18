Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số HD.68, KĐT Vinhomes Marina, P. Vĩnh Niệm, Lê Chân ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phối hợp với nhân viên kinh doanh khảo sát địa điểm lắp đặt.
- Giải đáp, tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh lập bản vẽ phù hợp với từng khách hàng.
- Tổ chức và thực hiện công việc lắp đặt thang và chỉ đạo đội ngũ hỗ trợ trong quá trình lắp đặt.
- Giải quyết các vấn đề bảo hành, bảo trì sau bán hàng.
- Các công việc cụ thể khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có sức khỏe tốt, cao trên 1m65.
- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên chuyên ngành điện, cơ điện tử, điện tự động hóa,...
- Biết vẽ Autocad.
- Trung thực, thẳng thắn, có khả năng giao tiếp tốt.
- Có tinh thần học hỏi, đam mê, tự chủ và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thương lượng theo năng lực ứng viên từ 10-12 triệu
- Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước
- Được nghỉ theo các quy định của Luật lao động
- Môi trường làm việc năng động, chia sẻ, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp
- Được đào tạo về kỹ thuật lắp đặt thang máy, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

