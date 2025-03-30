Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Lô số 6, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn

Quản lý hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, điện, hệ thống PCCC,... trong nhà máy, đảm bảo vận hành tốt.

Lập kế hoạch & thực hiện sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hằng ngày và định kỳ.

Mua sắm, quản lý linh kiện, máy móc thiết bị, bao gồm mua mới và mua dự phòng.

Xử lý sự cố thiết bị, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục triệt để.

Nghiên cứu & cải tiến máy móc để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Nam (trên 25 tuổi).

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tự động hóa, Cơ điện tử , Điện công nghiệp.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên từng làm bảo trì thiết bị trong công các công ty sản xuất.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Biết sử dụng các phần mềm liên quan kỹ thuật: CAD, PLC..., đọc hiểu bản vẽ cơ điện.

Am hiểu PLC, Biến tần, Sensor, thiết bị điện công nghiệp và biết hàn.

Có kiến thức về PCCC và ATLĐ là một lợi thế

Sử dụng máy tính thành thạo: Word, Excel.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc, làm việc logic và có hệ thống.

Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nuôi con nhỏ: 400.000VND/ 1 tháng/ 1 con

Được thưởng thâm niên và đánh giá thưởng cuối năm.

Miễn phí suất ăn trưa và tăng ca (nếu có).

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi theo luật

Tùy theo tình hình kinh doanh hàng năm, có thể sẽ tổ chức các chương trình: Du lịch dã ngoại, hoạt động văn nghệ giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HASEGAWA VIỆT NAM

