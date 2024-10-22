Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH LIVAS VINA làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 86A Nguyễn Trãi, TP Vinh, Nghệ An., TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lái xe giao hàng từ kho đến khách hàng theo sắp xếp của cấp trên.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao nhận.

Kiểm tra chứng từ khi giao nhận, bảo quản chứng từ đầy đủ.

Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao hàng.

Báo cáo lộ trình, mức tiêu hao nhiên liệu và các báo cáo liên quan.

Vệ sinh, bảo quản xe tốt ; bảo hành, sửa chữa đầy đủ.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

CÓ BẰNG LÁI XE B2, đã có kinh nghiệm lái xe giao hàng là một lợi thế.

Tuổi từ 25 - 40, sức khỏe đảm bảo, không có tiền án tiền sự, ko dính vào các chất cấm, ko nợ tín dụng.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LIVAS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 9.000.000 + PC 300k điện thoại và 500k tiền ăn.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 1 năm làm việc

Được tham gia các hoạt động phúc lợi chung của Công ty

Thưởng Lễ/Tết theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVAS VINA

