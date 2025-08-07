Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRENDORA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TRENDORA
- Nghệ An: 39 Hồ Hán Thương, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin, ý kiến, thắc mắc, khiếu nại,... của khách hàng khi đặt hàng, mua bán online trên trang Sàn TMĐT
Trả lời, giải đáp và chăm sóc khách hàng để quá trình đặt - hủy đơn hàng diễn ra nhanh chóng, cung cấp thông tin sản phẩm, cách thức mua, bán hàng online nhằm nâng cao uy tín dịch vụ.
Thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc khách hàng qua kênh Chat theo quy định
Thời gian làm việc:
Xoay ca trong khung giờ 06:00 - 22:00, ca 8 tiếng/ngày, có làm ca gãy
Làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ 1 ngày bất kỳ không cố định, lịch làm việc do quản lý sắp xếp.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm.
Tư duy trình bày, xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh.
Có thể làm việc theo ca linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH TRENDORA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ KPI 100% trong thời gian thử việc.
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội cao thăng tiến lên vị trí quản lý.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRENDORA
