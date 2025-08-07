Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13B - 15, Đường Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Phú, Tân Phú, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc

Giảng dạy chương trình Kỹ năng sống và Tiền tiểu học cho trẻ 5 tuổi theo chương trình chuẩn do nhà trường ban hành.

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và nhà trường thông qua việc thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh.

Tham gia giảng dạy hoặc hỗ trợ tối thiểu 01 câu lạc bộ mỗi tuần nhằm phát triển toàn diện về thể chất, tư duy và cảm xúc cho học sinh.

Phân tích và đánh giá kết quả học tập của học sinh để xây dựng kế hoạch bổ trợ, nâng cao kỹ năng và kiến thức phù hợp với từng em.

Đảm nhiệm công tác chủ nhiệm, quản lý lớp học hiệu quả, xây dựng môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho học sinh.

Sử dụng và bảo quản đúng mục đích các trang thiết bị, tài sản được nhà trường bàn giao theo phạm vi công việc.

Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi.

Trình độ chuyên môn

Đã tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hoặc sở hữu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non/tiểu học.

Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường giáo dục trẻ em.

Ứng viên mới tốt nghiệp vẫn được cân nhắc nếu có thái độ cầu tiến và yêu nghề.

Phẩm chất & kỹ năng:

Yêu trẻ, kiên trì, truyền đạt rõ ràng, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, tư duy tích cực và sẵn sàng hợp tác làm việc nhóm.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9.000.000 VNĐ/tháng trở lên, tùy theo trình độ và kinh nghiệm thực tế.

Chế độ phúc lợi:

Được hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại trường và cung cấp đồng phục làm việc.

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng vào các dịp đặc biệt như Lễ, Tết, sinh nhật, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9...

Có lương tháng 13, 14 và được xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Hưởng chính sách ưu đãi học phí dành cho con em theo học tại trường.

Tham gia các chương trình team-building, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm thông qua chương trình huấn luyện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

