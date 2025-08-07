Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Giáo viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 13B

- 15, Đường Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Phú, Tân Phú, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Giảng dạy chương trình Kỹ năng sống và Tiền tiểu học cho trẻ 5 tuổi theo chương trình chuẩn do nhà trường ban hành.
Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và nhà trường thông qua việc thường xuyên trao đổi, cập nhật tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh.
Tham gia giảng dạy hoặc hỗ trợ tối thiểu 01 câu lạc bộ mỗi tuần nhằm phát triển toàn diện về thể chất, tư duy và cảm xúc cho học sinh.
Phân tích và đánh giá kết quả học tập của học sinh để xây dựng kế hoạch bổ trợ, nâng cao kỹ năng và kiến thức phù hợp với từng em.
Đảm nhiệm công tác chủ nhiệm, quản lý lớp học hiệu quả, xây dựng môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho học sinh.
Sử dụng và bảo quản đúng mục đích các trang thiết bị, tài sản được nhà trường bàn giao theo phạm vi công việc.
Hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 đến 40 tuổi.
Trình độ chuyên môn
Đã tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hoặc sở hữu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non/tiểu học.
Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường giáo dục trẻ em.
Ứng viên mới tốt nghiệp vẫn được cân nhắc nếu có thái độ cầu tiến và yêu nghề.
Phẩm chất & kỹ năng:
Yêu trẻ, kiên trì, truyền đạt rõ ràng, linh hoạt trong xử lý tình huống.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, tư duy tích cực và sẵn sàng hợp tác làm việc nhóm.

Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9.000.000 VNĐ/tháng trở lên, tùy theo trình độ và kinh nghiệm thực tế.
Chế độ phúc lợi:
Được hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại trường và cung cấp đồng phục làm việc.
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng vào các dịp đặc biệt như Lễ, Tết, sinh nhật, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 – 1/5, Quốc khánh 2/9...
Có lương tháng 13, 14 và được xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Hưởng chính sách ưu đãi học phí dành cho con em theo học tại trường.
Tham gia các chương trình team-building, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm thông qua chương trình huấn luyện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 52 Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-9-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365318
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỊA PHONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu TRƯỜNG MẦM NON BẠCH TUYẾT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 35 Triệu Công ty Cổ phần giáo dục German Link
14 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên TAQ Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TAQ Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ INS ENGLISH & CHINESE
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Ico Euro
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH VEDANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VEDANA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty cổ phần giáo dục và thương mại cờ hoàng gia.
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên HỘ KINH DOANH BE SHINE COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH BE SHINE COFFEE
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc tế TIS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm