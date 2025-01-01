Công việc Nhân viên lái xe

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 183 kết quả / Từ khoá "Nhân viên lái xe"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Nhân viên lái xe

-

Có 183 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 02/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV NDN
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH MTV NDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV NDN
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 31/07/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
Hạn nộp: 14/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ ĐẦU TƯ BB CAPITAL
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIA BẢO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Thú Y Thịnh Vượng
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VÀ PHỤ KIỆN Ô TÔ MAST SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VÀ PHỤ KIỆN Ô TÔ MAST SÀI GÒN
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng công trình Thành An
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Cơ điện Trần Phú Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 26 Triệu CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
22 - 26 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe VP Công Chứng Nguyễn Huệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu VP Công Chứng Nguyễn Huệ
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH A Sóc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY TNHH TM GIA THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AZ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Việc làm nhân viên lái xe có nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, mang đến thu nhập ổn định cho người lao động tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Với mức lương trung bình 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào loại hình vận tải. Vị trí này đòi hỏi khả năng lái xe an toàn cũng như loại bằng lái tương ứng với từng loại xe.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên lái xe

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên lái xe đang tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử và dịch vụ vận tải. Nhân viên lái xe là người có nhiệm vụ vận hành xe, trong đó bao gồm việc vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng các phương tiện như ô tô, xe tải, xe buýt. Công việc này đòi hỏi người lái xe phải có kỹ năng điều khiển phương tiện, hiểu biết về luật giao thông và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Vai trò của nhân viên lái xe rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics, vận tải và du lịch. Họ không chỉ chịu trách nhiệm về việc điều khiển phương tiện mà còn cần phải quản lý thời gian, giao tiếp với khách hàng, đảm bảo hàng hóa hoặc hành khách được vận chuyển an toàn và đúng hẹn.

Bên cạnh đó, các cơ hội phát triển nghề nghiệp như tăng lương, thăng tiến lên vị trí quản lý hoặc mở rộng lĩnh vực hoạt động như lái xe chuyên nghiệp đang rộng thênh thang đối với vị trí này.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên lái xe đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên lái xe đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ

2. Mức lương trung bình của nhân viên lái xe

Là một công việc đòi hỏi thể lực cao và đặc thù tương đối vất vả, chính vì thế, thu nhập của việc làm nhân viên lái xe cũng ngày càng được tăng lên. Trung bình, mức lương cho vị trí này dao động trong khoảng 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào từng loại phương tiện. Dưới đây là bảng lương cụ thể:

Việc làm lái xe

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên lái xe taxi

15.000.000 - 25.000.000

Nhân viên lái xe tải

12.000.000 - 20.000.000

Nhân viên lái xe khách

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên lái xe buýt

16.000.000 - 18.000.000

Nhân viên lái xe container

20.000.000 - 25.000.000
Tuy nhiên, mức lương này có thể biến động dựa vào kinh nghiệm, thời gian hay địa điểm làm việc cũng như quy mô doanh nghiệp. Song nhìn chung, thu nhập của việc làm nhân viên lái xe là tương đối hấp dẫn trong phân khúc việc làm lao động phổ thông.

3. Những việc làm nhân viên lái xe phổ biến hiện nay

Thị trường tuyển dụng việc làm nhân viên lái xe đang ngày càng trở nên sôi động trong thời gian qua với đa dạng các loại hình tuyển dụng tài xế, từ taxi, xe tải cho đến container,... Một số loại hình tuyển dụng phổ biến bao gồm:

3.1. Nhân viên lái xe taxi

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe taxi đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong thời đại số này do sự phát triển của dịch vụ gọi xe trực tuyến. Nhân viên lái xe taxi cần có khả năng giao tiếp tốt và hiểu biết về tuyến đường trong thành phố để đảm bảo đưa, đón hành khách về đúng địa điểm và thời gian yêu cầu.

Theo đó, nhiệm vụ chính của nhân viên lái xe taxi bao gồm đón khách, đưa khách đến đúng địa điểm và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, họ cũng cần xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông chở khách và quản lý thu tiền từ khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe taxi đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe taxi đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ

3.2. Nhân viên lái xe tải

Việc làm nhân viên lái xe tải là công việc đóng vai trò quan trọng trong vận tải ngành logistics. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng trong ngành này ngày càng tăng cao do sự tăng trưởng của thương mại điện tử và vận chuyển hàng hóa.

Nhân viên lái xe tải phải có chứng chỉ lái xe chuyên nghiệp và kỹ năng quản lý hàng hóa. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm vận chuyển hàng hóa từ kho đến các địa điểm khác, kiểm tra hàng hóa trước khi giao nhận và đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

3.3. Nhân viên lái xe khách

Lái xe khách là một công việc rất phổ biến, có nhu cầu tuyển dụng đặc biệt tăng cao trong ngành du lịch do sự phát triển của dịch vụ vận tải công cộng và du lịch nội địa. Họ chịu trách nhiệm đưa đón hành khách đến các điểm tham quan hoặc điểm dừng, đồng thời đảm bảo an toàn và lịch trình cho chuyến đi.

Nhân viên lái xe khách không chỉ cần có khả năng lái xe chuyên nghiệp và hiểu biết về các tuyến đường mà cũng phải có kỹ năng giao tiếp tốt để phục vụ khách hàng hiệu quả, tạo cảm giác thoải mái.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe khách tăng cao do sự phát triển của dịch vụ vận tải công cộng
Nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe khách tăng cao do sự phát triển của dịch vụ vận tải công cộng

3.4. Nhân viên lái xe buýt

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe buýt ngày càng tăng do việc mở rộng các tuyến buýt trong hệ thống giao thông công cộng cũng như sự tăng cường dịch vụ vận tải. Nhiệm vụ của họ bao gồm đón và trả khách theo lịch trình, đảm bảo an toàn cho hành khách và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nhân viên lái xe buýt cần có kiến thức về lịch trình và tuyến đường, đồng thời giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, tác phong nghiêm túc để đảm bảo trải nghiệm của khách hàng trong sử dụng dịch vụ công cộng.

3.5. Nhân viên lái xe container

Nhân viên lái xe container cần có chứng chỉ lái xe chuyên nghiệp và hiểu biết về quy trình xếp dỡ hàng hóa
Nhân viên lái xe container cần có chứng chỉ lái xe chuyên nghiệp và hiểu biết về quy trình xếp dỡ hàng hóa

Lái xe container là một việc làm đang có nhu cầu tuyển dụng tăng cao do sự phát triển của ngành xuất nhập khẩu cũng như vận tải hàng hóa. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm vận chuyển hàng hóa container giữa các cảng, kho bãi và nhà máy, đồng thời đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn, không hư hỏng và đúng quy định.

Nhân viên lái xe container cần có chứng chỉ lái xe chuyên nghiệp và hiểu biết về quy trình xếp dỡ hàng hóa, đồng thời cần có sức khỏe tốt để đảm bảo lịch trình làm việc ngay trong thời gian buổi tối hay đêm khuya.

4. Khu vực tuyển dụng nhân viên lái xe nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM,... Những khu vực này không chỉ có nền kinh tế phát triển mà còn sở hữu hệ thống giao thông vận tải đa dạng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng.

4.1. Tuyển lái xe Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng lái xe cao nhất với sự phát triển của các dịch vụ vận tải và logistics. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên lái xe tại đây chủ yếu đối với các loại hình xe taxi, xe tải và xe khách. Tình hình giao thông phức tạp và đông đúc tại Hà Nội cũng yêu cầu lái xe có kỹ năng tốt để xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình di chuyển. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Thủ đô Hà Nội, bạn có thể truy cập vào website tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

Tình hình giao thông phức tạp tại Hà Nội yêu cầu lái xe có kỹ năng tốt để xử lý các tình huống bất ngờ
Tình hình giao thông phức tạp tại Hà Nội yêu cầu lái xe có kỹ năng tốt để xử lý các tình huống bất ngờ

4.2. Tuyển dụng lái xe Đà Nẵng

Nổi tiếng với các địa điểm du lịch và là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng lái xe tại Đà Nẵng ngày càng trên đà tăng cao nhờ vào sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ vận tải. Nhân viên lái xe tại đây không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn hỗ trợ trong các hoạt động logistics, giao nhận hàng hóa. Chính vì thế, yêu cầu tuyển dụng tại đây khá khắt khe, không chỉ đòi hỏi kỹ năng lái xe tốt mà còn yêu cầu thái độ chuyên nghiệp, nhiệt tình để đảm bảo trải nghiệm du khách. Để lựa chọn cho mình việc làm phù hợp tại Đà Nẵng bạn có thể cập nhật tại trang tuyển dụng của Job3s.

4.3. Tuyển lái xe Hồ Chí Minh

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn là rất lớn, đặc biệt trong các loại hình vận tải như xe taxi, xe tải và vận tải hành khách. Sự phát triển của thương mại điện tử và giao thương quốc tế khiến cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao. Hơn nữa, thành phố này cũng có nhiều dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lái xe. Mọi thông tin tuyển dụng việc làm tại TP.HCM sẽ được Job3s cập nhật nhanh chóng và mới nhất để bạn có thể tiện theo dõi.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn rất cao
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn rất cao

4.4 Tuyển lái xe Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những khu vực có cơ hội việc làm nhân viên lái xe vô cùng rộng mở. Với vai trò là trung tâm logistics và xuất nhập khẩu, Hải Phòng cần nhiều nhân viên lái xe để vận chuyển hàng hóa đến và đi từ cảng. Có thể thấy, nhu cầu này gia tăng do sự phát triển của các khu công nghiệp và thương mại trong khu vực. Hệ thống giao thông tại Hải Phòng cũng đa dạng không kém các thành phố lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong lĩnh vực lái xe. Để lựa chọn được việc làm tại Hải Phòng phù hợp, bạn có thể tham khảo tại website tuyển dụng của Job3s.

5. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên lái xe

Không chỉ đảm nhận việc vận hành xe, việc làm nhân viên lái xe còn bao gồm nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng khác nhau để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận chuyển. Cụ thể:

  • Đưa đón, vận chuyển khách hàng hay hàng hóa: Công việc chính của nhân viên lái xe là vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách đến địa điểm yêu cầu đúng thời gian. Những người này cần có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo không bị trễ hẹn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  • Quản lý an toàn kỹ thuật của phương tiện: Trước và sau mỗi chuyến đi, nhân viên lái xe phải kiểm tra tình trạng của phương tiện, bao gồm dầu, lốp xe và các hệ thống an toàn. Họ cần báo cáo kịp thời các vấn đề kỹ thuật cho bộ phận bảo trì để đảm bảo phương tiện luôn hoạt động tốt.

  • Tuân thủ an toàn giao thông: Nhân viên lái xe phải điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giao thông. Họ cần có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp và điều kiện giao thông phức tạp, nhằm bảo vệ bản thân và hành khách.

  • Giao tiếp với khách hàng: Nhân viên lái xe cần có kỹ năng giao tiếp tốt để phục vụ khách hàng hiệu quả. Những người nhân viên phải luôn giữ thái độ thân thiện, lịch sự và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình di chuyển, cũng như giải quyết các thắc mắc hoặc yêu cầu phát sinh.

Công việc chính của nhân viên lái xe là vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách đến địa điểm yêu cầu
Công việc chính của nhân viên lái xe là vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách đến địa điểm yêu cầu

6. Yêu cầu của đối với việc làm nhân viên lái xe

Tùy vào tính chất hay loại hình vận tải, yêu cầu đối với vị trí việc làm nhân viên lái xe của từng doanh nghiệp là khác nhau. Nhìn chung, dưới đây là một số tiêu chí chính nhằm đảm bảo khả năng vận hành phương tiện an toàn và hiệu quả:

  • Có bằng lái, giấy phép lái xe đối với phương tiện vận tải tương ứng.

  • Điều kiện sức khỏe tốt để đảm bảo cho những chuyến đi đường dài hay trong điều kiện khó khăn.

  • Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng và đồng nghiệp để tạo sự thoải mái trong suốt quá trình vận chuyển.

  • Có khả năng phản ứng nhanh và giải quyết các tình huống khẩn cấp hoặc phát sinh trong quá trình lái xe.

  • Hiểu biết, nắm rõ kỹ thuật lái xe an toàn cũng như đảm bảo tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông.

  • Có tính tỉ mỉ, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao để không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn trải nghiệm của hành khách.

Nhân viên lái xe cần nắm rõ kỹ thuật lái xe an toàn cũng như đảm bảo tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông
Nhân viên lái xe cần nắm rõ kỹ thuật lái xe an toàn cũng như đảm bảo tuân thủ tuyệt đối luật an toàn giao thông

7. Các loại bằng lái xe phù hợp với từng loại phương tiện

Nhân viên lái xe cần sở hữu bằng lái phù hợp với từng loại phương tiện mà họ vận hành. Dưới đây là danh sách các loại bằng lái xe và loại xe tương ứng:

Bằng lái

Loại xe

A1

Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh 50cm3 đến dưới 175cm3.

A2

Xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175cm3 trở lên

A3

Xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1

A4

Các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1000kg.

B1

Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, không kinh doanh vận tải.

Ô tô tải chuyên dùng, có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Ô tô cho người khuyết tật.

B2

Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, có thể kinh doanh vận tải.

Ô tô chuyên dùng có trọng tải dưới 3,5 tấn.

Các loại xe quy định trong giấy phép lái xe hạng B1.

C

Ô tô 4 - 9 chỗ, ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế lớn hơn 3.500kg.

Máy kéo có trọng tải lớn hơn 3.500kg.

Các loại xe quy định với giấy phép hạng B1, B2.

D

Xe từ 10 - 30 chỗ.

Các loại xe quy định với giấy phép hạng B1, B2 và C.

E

Xe từ 30 chỗ.

Các loại xe quy định với giấy phép hạng B1, B2, C và D.

F

Xe ô tô chuyên dùng, bao gồm các loại xe đặc biệt hoặc xe có tải trọng lớn.
Trong bối cảnh thị trường vận tải ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe đang gia tăng mạnh mẽ tại nhiều doanh nghiệp. Vị trí này không chỉ đảm nhận nhiệm vụ vận hành, điều khiển phương tiện mà còn phải thực hiện các công việc liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình di chuyển.