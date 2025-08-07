Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BEEWOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Sương Nguyệt Anh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

+ Nhập liệu sổ sách kế toán

+ Quản lý, báo cao thu chi hằng ngày. Cân đối thu chi.

+ Tính lương, Service charge , chi lương. Phụ trách BHXH, BHYT

+ Quản lý kho.

+ Báo cáo doanh thu – chi phí – lợi nhuận hàng tháng

+ Công việc khác theo yêu cầu kế toán trưởng

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ

- Tốt nghiệp Cao đẳng /Đại học chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm từ 01 ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, v.v.)

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, biết cách phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo

- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng quản lý thời gian, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt

- Có kỹ năng sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo deadline

- Nhanh nhẹn, khéo léo, nhiệt tình, nhạy bén, trung thực, siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, cẩn thận, có tính tổ chức, kỷ luật, có trách nhiệm cao trong công việc, có thể chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BEEWOW Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 9.000.0000 – 10.000.000 đ/tháng

- Chế độ phép năm: 12 ngày/năm; nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Chế độ thưởng theo chính sách của Công ty

- Có cơ hội học hỏi thêm kiến thức ở các lĩnh vực mới và được đào tạo chuyên sâu để phát triển năng lực cá nhân

- Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BEEWOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin