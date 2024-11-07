Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N03T5, Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hàng ngày đưa đón CBNV đi và về an toàn, đúng địa điểm, thời gian và lộ trình quy định.
Chăm sóc xe hàng ngày theo quy định, đảm bảo xe luôn sạch sẽ, ngăn nắp; có trách nhiệm trong việc bảo dưỡng xe để sử dụng lâu dài.
Quản lý, sử dụng đúng mục đích và đề xuất trang bị kịp thời, đầy đủ vật dụng cần thiết trong xe ôtô.
Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí về các khoản chi phí liên quan đến xăng, xe, trang thiết bị, phụ tùng phục vụ hoạt động của xe.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.
Có bằng lái xe B2.
Biết một số kỹ năng sửa chữa, bảo trì xe cơ bản.
Có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, khéo léo.
hanh nhẹn, khéo léo.
Luôn giữ được sự tập trung và tỉnh táo khi lái xe.
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và tương xứng với năng lực. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thưởng lương tháng thứ 13.
Được nghỉ phép theo quy định của luật lao động.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng miên Bắc : Tầng 2, toà nhà N03T5, Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng miền Nam : Số 25 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

