Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH COLENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trên TikTok Shop, Shopee, Lazada… sau khi mua hàng.

Xử lý các vấn đề: đổi/trả hàng, hoàn tiền, khiếu nại, giao hàng sai/thiếu.

Giải đáp thắc mắc và đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Phối hợp với kho, vận hành, để xử lý các tình huống phát sinh.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung HSK4-5, giao tiếp lưu loát.

Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 30, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí CSKH.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, kiên nhẫn và tinh thần phục vụ cao.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, bán lẻ, mỹ phẩm, FMCG.

Tại CÔNG TY TNHH COLENE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 – 12.000.000VNĐ (thỏa thuận)

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của luật lao động

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLENE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin