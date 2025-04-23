Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 90 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung truyền thông trên fanpage, website, Instagram, TikTok… giúp thương hiệu luôn thu hút.
Lên ý tưởng hình ảnh, thiết kế, video, event mang đậm cá tính thời trang.
Kết nối với KOLs, Influencers, đối tác để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu.
Lên kịch bản & tổ chức các chiến dịch truyền thông từ video viral đến các sự kiện thời trang độc đáo.
Lắng nghe khách hàng để tối ưu hóa chiến lược marketing & gia tăng doanh số.
Ứng dụng AI để tối ưu nội dung, sáng tạo thiết kế, phân tích dữ liệu khách hàng.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 7 ( 9h00-12h00; 13h00-18h00)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong ngành thời trang là lợi thế lớn
Biết lập kế hoạch, sáng tạo nội dung, content
Thành thạo các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok, Zalo…
Tư duy sáng tạo, trẻ trung, đón đầu xu hướng
Có khả năng làm việc nhóm & độc lập tốt
Tiếng Anh tốt là một điểm cộng lớn!
Ưu tiên các bạn có khả năngStylist
Biết sử dụng AI để hỗ trợ marketing là một lợi thế lớn

Tại Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000đ -12.000.000đ
Làm việc trong môi trường thời trang sáng tạo, năng động
Cơ hội phát triển trong ngành Marketing thời trang chuyên nghiệp
Trực tiếp tham gia các campaign thời trang, shooting, sự kiện lớn
Được đào tạo & ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, thiết kế, quảng cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu

Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

