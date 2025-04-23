Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 90 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Nhân viên Marketing

Sáng tạo nội dung truyền thông trên fanpage, website, Instagram, TikTok… giúp thương hiệu luôn thu hút.

Lên ý tưởng hình ảnh, thiết kế, video, event mang đậm cá tính thời trang.

Kết nối với KOLs, Influencers, đối tác để đẩy mạnh nhận diện thương hiệu.

Lên kịch bản & tổ chức các chiến dịch truyền thông từ video viral đến các sự kiện thời trang độc đáo.

Lắng nghe khách hàng để tối ưu hóa chiến lược marketing & gia tăng doanh số.

Ứng dụng AI để tối ưu nội dung, sáng tạo thiết kế, phân tích dữ liệu khách hàng.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 7 ( 9h00-12h00; 13h00-18h00)

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong ngành thời trang là lợi thế lớn

Biết lập kế hoạch, sáng tạo nội dung, content

Thành thạo các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok, Zalo…

Tư duy sáng tạo, trẻ trung, đón đầu xu hướng

Có khả năng làm việc nhóm & độc lập tốt

Tiếng Anh tốt là một điểm cộng lớn!

Ưu tiên các bạn có khả năngStylist

Biết sử dụng AI để hỗ trợ marketing là một lợi thế lớn

Tại Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000đ -12.000.000đ

Làm việc trong môi trường thời trang sáng tạo, năng động

Cơ hội phát triển trong ngành Marketing thời trang chuyên nghiệp

Trực tiếp tham gia các campaign thời trang, shooting, sự kiện lớn

Được đào tạo & ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, thiết kế, quảng cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu

