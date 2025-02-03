Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Chạy Ads (set quảng cáo, lên camp trên 1 hoặc nhiều tài khoản quảng cáo, tối ưu hiệu quả quảng cáo theo ngày, học các kỹ thuật chạy, thuật toán và xu hướng mới)

Lên kế hoạch media dự định chạy;

Báo cáo các công việc phụ trách với Leader.

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu Trưởng nhóm.

Ưu tiên có kinh nghiệm (nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Chỉnh sửa ảnh, video cơ bản (Photoshop/Canva/Capcut/Camtasia...)

Trung thực, ham học hỏi, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc

Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài

Có laptop cá nhân

Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr - 30tr (LCB + % doanh số cao + Thưởng nóng + Phụ cấp)

Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật,...

Được đào tạo trực tiếp bởi Leader/Giám Đốc dày dặn kinh nghiệm thực tế

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building,...

