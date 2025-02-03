Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế:
- Đường 23 Khu đô thị TP giao lưu, Cổ Nhuế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Chạy Ads (set quảng cáo, lên camp trên 1 hoặc nhiều tài khoản quảng cáo, tối ưu hiệu quả quảng cáo theo ngày, học các kỹ thuật chạy, thuật toán và xu hướng mới)
Lên kế hoạch media dự định chạy;
Báo cáo các công việc phụ trách với Leader.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu Trưởng nhóm.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm (nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Chỉnh sửa ảnh, video cơ bản (Photoshop/Canva/Capcut/Camtasia...)
Trung thực, ham học hỏi, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc
Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài
Có laptop cá nhân
Chỉnh sửa ảnh, video cơ bản (Photoshop/Canva/Capcut/Camtasia...)
Trung thực, ham học hỏi, chủ động và trách nhiệm cao trong công việc
Có mong muốn làm việc gắn bó lâu dài
Có laptop cá nhân
Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8tr - 30tr (LCB + % doanh số cao + Thưởng nóng + Phụ cấp)
Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật,...
Được đào tạo trực tiếp bởi Leader/Giám Đốc dày dặn kinh nghiệm thực tế
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building,...
Thưởng lương tháng 13, thưởng vào các dịp lễ tết, sinh nhật,...
Được đào tạo trực tiếp bởi Leader/Giám Đốc dày dặn kinh nghiệm thực tế
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được tham gia vào các hoạt động tiệc sinh nhật, du lịch hè, team building,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phạm Đức Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI