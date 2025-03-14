Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 14 USD

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Mức lương
12 - 14 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Lô A2

- A3, KCN Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Qui Nhơn, Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 14 USD

• Lập kế hoạch và tham mưu cho BGĐ trong công tác mua hàng, nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững với chi phí cạnh tranh.
• Phụ trách công việc mua sắm vật tư, thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
• Xây dựng, quản lý quan hệ, và tham gia đàm phán với các nhà cung ứng.
• Soạn thảo/kiểm tra các hợp đồng kinh tế ký kết với các nhà cung ứng.
• Xây dựng quy trình và tổ chức quản lý, kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - kiểm kê hàng hóa.
• Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả.
• Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí.
• Phát triển đội ngũ phòng mua hàng.

Với Mức Lương 12 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên từ 28 - 38 tuổi.
• Liêm Chính.
• Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực mua hàng và đam mê làm về Supply Chain.
• Khả năng quản lý và phát triển quy trình.

Tại CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 1, lô 2, lô 3 thuộc khu chức năng HH-03 CCN M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

