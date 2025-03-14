Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 14 USD

Mức lương 12 - 14 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lô A2 - A3, KCN Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Qui Nhơn, Bình Định

• Lập kế hoạch và tham mưu cho BGĐ trong công tác mua hàng, nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững với chi phí cạnh tranh.

• Phụ trách công việc mua sắm vật tư, thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

• Xây dựng, quản lý quan hệ, và tham gia đàm phán với các nhà cung ứng.

• Soạn thảo/kiểm tra các hợp đồng kinh tế ký kết với các nhà cung ứng.

• Xây dựng quy trình và tổ chức quản lý, kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất - kiểm kê hàng hóa.

• Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả.

• Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí.

• Phát triển đội ngũ phòng mua hàng.

• Ưu tiên ứng viên từ 28 - 38 tuổi.

• Liêm Chính.

• Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực mua hàng và đam mê làm về Supply Chain.

• Khả năng quản lý và phát triển quy trình.

