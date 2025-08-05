Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện theo dõi công nợ phải thu Văn phòng Công ty và kiểm soát/ hỗ trợ công tác công nợ các Chi nhánh;
- Thực hiện kiểm soát thu tiền của khách hàng và đối chiếu với sổ ngân hàng: Kiểm tra và xác minh các khoản tiền hàng ngày; phối hợp và xác nhận với nhân viên kinh doanh về các khoản tiền đến chưa rõ đối tượng; chuyển thông tin Kế toán làm phiếu thu tiền kịp thời gian để lên báo cáo;
- Tổ chức, kiểm soát, báo cáo công nợ phải thu và phân tích tuổi nợ: chạy hạn thanh toán, làm ứng trước, chạy xong hạn thanh toán ngày N muộn nhất 9h30 hàng ngày N+1..
- Quản lý công nợ phải thu của khách hàng: Khóa mã/Mở mã khách hàng quá hạn, cập nhật đối tượng để khóa mã các khách hàng quá hạn/mở mã các khách hàng hết quá hạn;
- Cập nhật tiến độ hợp đồng bán hàng, theo dõi thực hiện hợp đồng bán hàng;
- Kiểm tra và ký duyệt hóa đơn;
- Phối hợp với phòng Kinh doanh và các phòng ban liên quan để triển khai công tác thu nợ được thuận lợi, hiệu quả và ngày nâng cao chất lượng kiểm soát công nợ;
- Lập và báo cáo định kỳ công nợ phải thu và phân tích tuổi nợ;
- Chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản: 131, 138;
- Lưu số liệu; in, lưu và bảo quản sổ sách chứng từ kế toán phần công việc phụ trách;
- Thực hiện công việc khác được giao theo yêu cầu của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

