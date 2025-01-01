Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên mua hàng

-

Có 697 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Doanh nghiệp hiện nay tuyển dụng nhân viên mua hàng với mức lương từ dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và quy mô doanh nghiệp. Vị trí công việc này giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ rệt, nhất là khi ứng viên sở hữu kỹ năng chuyên môn và khả năng đàm phán tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng hiện nay rất lớn, đặc biệt trong các ngành sản xuất, bán lẻ, khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí.

Nhân viên mua hàng là người đảm nhận trách nhiệm chính trong việc thu mua nguyên vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp. Họ đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp, đảm bảo rằng các mặt hàng được mua có chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Vai trò của nhân viên mua hàng rất quan trọng trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mô tả tuyển dụng nhân viên mua hàng bao gồm chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo dõi quá trình giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí hiệu quả và đảm bảo sự liên tục trong sản xuất và cung ứng.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và chuỗi cung ứng phức tạp, nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng ngày càng tăng cao. Việc làm nhân viên mua hàng mở ra nhiều cơ hội phát triển về chuyên môn và kỹ năng cho người lao động. Nhân viên mua hàng có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng phòng Mua hàng, Trưởng phòng Chuỗi cung ứng hoặc Chuyên gia Đàm phán và Hợp tác chiến lược với mức thu nhập hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng đang ngày một tăng cao tại các thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng đang ngày một tăng cao tại các thành phố lớn

2. Mức lương trung bình của việc làm nhân viên mua hàng

Theo Job3s tìm hiểu, mức lương của nhân viên mua hàng phổ biến từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng đối với nhân viên có kinh nghiệm từ 1-3 năm. Các vị trí quản lý có thể nhận mức lương từ 18.000.000 VNĐ trở lên, tùy thuộc vào năng lực và phạm vi công việc. Dưới đây là những yếu tố tác động khiến mức lương thực tế của sau khi tuyển dụng nhân viên mua hàng:

  • Tính chất công việc: Các công ty có chuỗi cung ứng phức tạp thường trả mức lương cao hơn để thu hút nhân sự có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý mua hàng.

  • Theo khu vực: Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, mức lương cho nhân viên mua hàng thường cao hơn so với các khu vực khác, trung bình từ 9.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

  • Theo kinh nghiệm: Nhân viên mua hàng có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên hoặc có chứng chỉ chuyên ngành có thể nhận lương cao hơn, dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

  • Theo quy mô doanh nghiệp: Các tập đoàn lớn hoặc công ty đa quốc gia thường có mức đãi ngộ hấp dẫn, với lương trung bình từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, nhằm thu hút nhân tài và giữ chân người lao động.

Việc làm nhân viên mua hàng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên mua hàng

7.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên mua hàng

10.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng mua hàng

18.000.000 - 25.000.000

3. Những tin tuyển dụng nhân viên mua hàng phổ biến nhất

Hiện nay, trên thị trường lao động có rất nhiều tin tuyển dụng nhân viên mua hàng chia theo từng nhánh nhỏ, phù hợp với từng nhóm ứng viên và yêu cầu chuyên môn cụ thể.

3.1. Tuyển dụng nhân viên mua hàng nội địa

Nhân viên mua hàng nội địa chịu trách nhiệm tìm kiếm và làm việc với các nhà cung cấp trong nước, đảm bảo cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và giá cả hợp lý. Công việc này phù hợp với ứng viên am hiểu thị trường nội địa, có kỹ năng đàm phán và thương lượng tốt. Việc làm nhân viên mua hàng nội địa là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ hoặc thương mại với nhu cầu cung ứng liên tục.

3.2. Tuyển dụng nhân viên mua hàng quốc tế

Nhân viên mua hàng quốc tế đảm nhiệm việc tìm kiếm và nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường quốc tế, phục vụ nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Vị trí này yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt, hiểu biết về quy trình nhập khẩu và các quy định hải quan. Tin tuyển dụng nhân viên mua hàng sẽ phù hợp cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, thích hợp cho các doanh nghiệp trong ngành thương mại điện tử, công nghệ và các công ty đa quốc gia.

Vị trí nhân viên mua hàng quốc tế sẽ ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ tốt
Vị trí nhân viên mua hàng quốc tế sẽ ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ tốt

3.3. Tuyển dụng nhân viên mua hàng xuất khẩu

Nhân viên mua hàng xuất khẩu tập trung vào việc đảm bảo cung ứng hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Công việc này đòi hỏi sự am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng, quy định hải quan, và kỹ năng phối hợp với các đối tác nước ngoài. Tin tuyển dụng nhân viên mua hàng là công việc lý tưởng cho ứng viên có kinh nghiệm xuất nhập khẩu, yêu thích công việc kết nối thị trường và phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, thường thấy trong các ngành nông sản, thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng.

4. Khu vực tuyển dụng nhân viên mua hàng nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng hiện đang tăng cao ở nhiều tỉnh thành lớn tại Việt Nam, đặc biệt là những nơi có ngành công nghiệp phát triển và nhu cầu nhập khẩu cao. Dưới đây là ba khu vực dẫn đầu về số lượng tin tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm hấp dẫn cho các ứng viên.

4.1. Tuyển dụng nhân viên mua hàng Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp phát triển nhanh chóng, nổi bật với sự có mặt của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Canon... Do nhu cầu sản xuất và cung ứng liên tục, nhu cầu tuyển dụng tại Bắc Ninh cho vị trí nhân viên mua hàng ngày càng cao, với số lượng tin tuyển dụng tương đối nhiều cùng mức lương thỏa thuận từ 7.000.000VNĐ/tháng. Đây là nơi lý tưởng cho các ứng viên có kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng và làm việc trong môi trường công nghiệp lớn, muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài tại các tập đoàn công nghệ, điện tử.

4.2.Tuyển dụng nhân viên mua hàng TP.HCM

Nhờ vào tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng tại TPHCM rất cao, với hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải hàng tháng trên các trang việc làm cùng mức lương từ 9.000.000 VNĐ/tháng. Các công ty lớn tại TP.HCM thường tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm trong đàm phán và quản lý chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh doanh. Mức lương tuyển dụng nhân viên mua hàng tại khu vực này cũng cạnh tranh, thu hút đông đảo ứng viên.

Nhờ vào sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng tại TPHCM tăng cao trong những năm gần đây
Nhờ vào sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng tại TPHCM tăng cao trong những năm gần đây

4.3. Tuyển nhân viên mua hàng Hà Nội

Với vai trò là một đầu mối quan trọng của nền kinh tế miền Bắc, nhu cầu tuyển dụng nhân viên mua hàng tại Hà Nội tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và thương mại quốc tế. Theo số liệu từ các trang tuyển dụng, có hàng trăm tin tuyển dụng nhân viên mua hàng tại Hà Nội, với mức lương từ 8.000.000 VNĐ/tháng. Công việc này phù hợp với những ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và kỹ năng ngoại ngữ.

5. Mô tả công việc chi tiết của nhân viên mua hàng

Vị trí nhân viên mua hàng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn nguyên liệu và hàng hóa luôn sẵn sàng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tham khảo bảng mô tả việc làm nhân viên mua hàng chi tiết, giúp các ứng viên có cái nhìn rõ ràng hơn về yêu cầu và trách nhiệm của vị trí này.

  • Lập danh sách các nhà cung cấp uy tín: Nhân viên mua hàng phải tìm kiếm, xác minh và lựa chọn các nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn của công ty. Danh sách nhà cung cấp này sẽ là cơ sở cho các hoạt động mua sắm sau này.

  • Lập các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp: Để đảm bảo sự nhất quán trong quá trình lựa chọn, nhân viên mua hàng cần thiết lập các tiêu chí rõ ràng và minh bạch. Những tiêu chí này thường dựa vào chất lượng sản phẩm, giá cả, khả năng cung ứng và thời gian giao hàng của nhà cung cấp.

  • Cung cấp thông tin về nhà cung cấp lên cấp trên: Sau khi thu thập và đánh giá thông tin, nhân viên mua hàng sẽ báo cáo lên cấp quản lý để nhận được sự phê duyệt cho các quyết định mua sắm. Việc này đảm bảo quá trình mua hàng được minh bạch và tuân theo quy trình công ty.

  • Lưu trữ thông tin nhà cung cấp: Tất cả các tài liệu, hợp đồng và thông tin về nhà cung cấp phải được lưu trữ theo quy định của doanh nghiệp. Điều này giúp dễ dàng tra cứu và kiểm tra khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ việc theo dõi và đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp theo thời gian.

  • Theo dõi và đánh giá hoạt động của nhà cung cấp: Nhân viên mua hàng cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá khả năng cung cấp của các đối tác để đảm bảo họ đáp ứng đúng yêu cầu của công ty. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể duy trì mối quan hệ ổn định và đảm bảo nguồn cung ứng chất lượng.

Việc lập danh sách và lên kế hoạch chuẩn bị nguyên vật liệu là một trong những yêu cầu của việc làm nhân viên mua hàng
Việc lập danh sách và lên kế hoạch chuẩn bị nguyên vật liệu là một trong những yêu cầu của việc làm nhân viên mua hàng

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên mua hàng

Các nhà tuyển dụng hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe từ trong tin đăng tuyển dụng nhân viên mua hàng nhằm đảm bảo ứng viên có đủ khả năng quản lý và phát triển công việc một cách hiệu quả. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng thường đưa ra:

  • Kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần có kiến thức về quy trình mua hàng, quản lý nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và quản lý kho bãi.

  • Khả năng giao tiếp và đàm phán: Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng đàm phán mạnh mẽ với các nhà cung cấp là yếu tố quan trọng để đảm bảo các thỏa thuận được thực hiện hiệu quả.

  • Sử dụng phần mềm văn phòng và phần mềm quản lý mua hàng: Thành thạo các công cụ văn phòng như Excel, Word và các phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, ERP là một lợi thế.

  • Chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ: Theo tin tuyển dụng nhân viên mua hàng yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc chi tiết, lưu trữ và xử lý thông tin một cách chính xác.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Việc xử lý đơn hàng lớn, gấp rút và yêu cầu giao hàng đúng hạn đòi hỏi nhân viên mua hàng có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực thời gian.

Ứng viên có khả năng đàm phá tốt sẽ chiếm được ưu thế khi tham gia ứng tuyển việc làm nhân viên mua hàng
Ứng viên có khả năng đàm phá tốt sẽ chiếm được ưu thế khi tham gia ứng tuyển việc làm nhân viên mua hàng

Có rất nhiều công ty đang tuyển dụng nhân viên mua hàng với mức lương cạnh tranh và nhiều cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian gần đây. Để thành công tìm việc nhân viên mua hàng, ứng viên cần trau dồi các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý công việc.