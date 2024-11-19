Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thôn 6, xã Đông Sơn, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện công việc thu mua theo MPR

- Theo dõi đơn đặt hàng, xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng & chi phí

- Đánh giá, cập nhật & duy trì các đơn hàng cho đến khi kết thúc

- Truyền thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho các phòng ban liên quan.

- Thống kê, theo dõi và báo cáo lên cấp trên các công việc hàng ngày

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên., Có kinh nghiệm ngành Kỹ thuật, Cơ khí

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thương lượng tùy theo năng lực

- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại công ty

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động

- 12 ngày phép/ năm và nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

- Được tạo điều kiện để học thêm hoặc tham dự các khóa huấn luyện liên quan đến nghiệp vụ.

- Thưởng lương tháng thứ 13, du lịch

- Thời gian làm việc từ 8h – 17h từ thứ 2 – thứ 7 tại Nhà Máy Đông Sơn, Kcn Đông Sơn, Thôn 6, Xã Đông Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên

