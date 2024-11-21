Tuyển Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thôn Nội Viên , Lạc Vệ, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng quy trình và các công thức, lập tiêu chuẩn nguyên liệu/ thành phẩm.. của sản phẩm mới theo định hướng của Ban Giám đốc;

- Nghiên cứu các quy trình, công nghệ để cải tiến chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản phẩm hiện có, tạo ra sản phẩm mới, thực hiện sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới;

- Tạo mẫu sản phẩm cung cấp chào mẫu khách hàng;

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm để thực hiện đúng quy trình và đúng thời hạn;

- Chịu trách nhiệm tham gia tiếp nhận chuyển giao với các chuyên gia nước ngoài liên quan đến: công nghệ, công thức, sản phẩm...thiết lập tài liệu đáp ứng chuyển giao sản xuất hiệu quả và đáp ứng hệ thống quản lý chất lượng

- Định hình công thức, thông số kỹ thuật, tạo mẫu, test cảm quan, xây dựng và điều chỉnh định mức nguyên vật liệu (BOM) các sản phẩm;

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với công việc của bộ phận và vị trí công việc theo sự phân công của cấp trên;

- Kịp thời chỉ đạo, giám sát công việc của nhân viên nhằm đảm bảo nhân viên làm việc đúng theo quy trình, quy định, hướng dẫn công việc mang lại hiệu quả và an toàn lao động

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các công ty thực phẩm về lĩnh vực R&D liên quan mảng thịt chế biến: xúc xích, giò chả, lạp xưởng, thịt đông, thịt xông khói,...

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm sạch nhập khẩu. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước và Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, xét nâng lương định kỳ hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, thưởng lễ, tết, tặng quà sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch năm

- Được hưởng chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty đang kinh doanh.

- Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn khi đủ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin