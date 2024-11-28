Tuyển Pha chế HỘ KINH DOANH PHƠ MEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

HỘ KINH DOANH PHƠ MEN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại HỘ KINH DOANH PHƠ MEN

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ pha chế theo yêu cầu của menu.
Pha chế các loại thức uống theo công thức chuẩn của nhà hàng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trang trí thức uống đẹp mắt, hấp dẫn, phù hợp với từng loại thức uống.
Tiếp nhận đơn hàng, phục vụ khách hàng tại quầy bar, đảm bảo sự chuyên nghiệp và thân thiện.
Vệ sinh khu vực pha chế, dụng cụ pha chế, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.
Sáng tạo và đề xuất đồ uống mới.
Huấn luyện chuyên môn và nghiệp vụ cho nhân sự mới.
Dọn dẹp, sắp xếp và luôn giữ khu vực làm việc sạch sẽ.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm pha chế, hiểu biết và thao tác tốt với máy pha cafe.
Có đam mê pha chế, yêu thích ngành dịch vụ.
Nắm vững các kỹ năng pha chế cơ bản.
Có kiến thức về các loại nguyên liệu, dụng cụ pha chế.
Nắm vững các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giao tiếp tốt, vui vẻ, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Thái độ tốt, hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, thân thiện, năng nổ, tác phong gọn gàng.
Khả năng quan sát, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thẳng thắn, trung thực, có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt với đồng nghiệp.
Ưu tiên thái độ tốt, ham học hỏi, cầu tiến và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại HỘ KINH DOANH PHƠ MEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Lương cứng lên đến 6.500.000, phụ cấp ăn trưa 910.000, giữ xe 260.000, chuyên cần 260.000 và phụ cấp chuyên môn theo tay nghề
Được đào tạo chuyên nghiệp về pha chế, kỹ năng phục vụ khách hàng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHƠ MEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

