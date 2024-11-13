Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ giám đốc lên kế hoạch tổng thể cho các dự án.
Pha chế và đưa ra ý tưởng trang trí (decor) phù hợp cho các sự kiện và dự án.
Tuyển dụng và training nhân sự cho dự án
Chấm công và theo dõi thời gian làm việc của nhân sự.
Lập báo cáo và phân tích kết quả hoạt động của dự án.
Giao tiếp và phối hợp với các nhân sự trong các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến vận hành dự án.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, từ 27 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng Trưởng
Biết pha chế đồ uống và có khả năng lên ý tưởng trang trí.
Kỹ năng làm báo cáo, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Có khả năng giao tiếp, phối hợp nhân sự hiệu quả.
Có kỹ năng tuyển dụng và training nhân sự cho quán, cửa hàng.
Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: (10.000.000 – 15.000.000) + thưởng dự án (tổng thu nhập 20.000.000 – 35.000.000).
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.
Được đào tạo các kiến thức, nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
Các chế độ BHXH, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CN AGENCY
