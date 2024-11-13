Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH CN AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 011 Cao ốc H1, Đường Hoàng Diệu, Phường 09, Quận 4

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ giám đốc lên kế hoạch tổng thể cho các dự án.

Pha chế và đưa ra ý tưởng trang trí (decor) phù hợp cho các sự kiện và dự án.

Tuyển dụng và training nhân sự cho dự án

Chấm công và theo dõi thời gian làm việc của nhân sự.

Lập báo cáo và phân tích kết quả hoạt động của dự án.

Giao tiếp và phối hợp với các nhân sự trong các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến vận hành dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, từ 27 tuổi trở lên.

Tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng Trưởng

Biết pha chế đồ uống và có khả năng lên ý tưởng trang trí.

Kỹ năng làm báo cáo, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Có khả năng giao tiếp, phối hợp nhân sự hiệu quả.

Có kỹ năng tuyển dụng và training nhân sự cho quán, cửa hàng.

Quyền Lợi

Mức lương: (10.000.000 – 15.000.000) + thưởng dự án (tổng thu nhập 20.000.000 – 35.000.000).

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động.

Được đào tạo các kiến thức, nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Các chế độ BHXH, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển

