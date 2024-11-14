Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 385B Cộng Hoà, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ pha chế theo yêu cầu của công thức.
Pha chế các loại đồ uống theo công thức chuẩn của quán.
Trang trí, trình bày đồ uống đẹp mắt, hấp dẫn.
Bảo quản nguyên liệu, dụng cụ pha chế sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề pha chế.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có đam mê pha chế, yêu thích ngành dịch vụ.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm.
Sức khỏe tốt, có thể đứng làm việc lâu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pha chế, có kiến thức về các loại đồ uống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.
Được đào tạo, nâng cao tay nghề pha chế.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 44, C5 Techcombank, 224 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

